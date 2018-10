Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Holdorf - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Ein 31jähriger Steinfelder befuhr die Ausfahrt der einer Lkw-Waschanlage mit seinem Lkw in Rtg. B214. Dabei übersah er einen mit dem Fahrrad fahrenden 63jährigen Holdorfer, der auf dem Fahrradweg in Rtg. Dinklage unterwegs war. Ob es zu einer Berührung der Fahrzeuge gekommen ist, ist aufgrund der Aussagen der beiden Beteiligten unklar. Jedoch ist der Fahrradfahrer gestürzt und es kam zu leichten Personen- sowie Sachschäden.

Vechta - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Freitag, 12.10.18, gg. 14.55 Uhr, beabsichtigte ein 58jähriger Vechtaer mit seinem Transporter auf der Diepholzer Straße aus einer Parklücke heraus in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah er einen sich von hinten nähernden 37jährigen Dinklager mit seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Dinklager verletzt wurde.

Vechta - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Freitag, 12.10.18, gg. 13.20 Uhr, wollte ein 28jähriger Lohner mit seinem Pkw von der Lohner Straße in die Straße Topheide abbiegen. Hierbei übersah er den in gleicher Richtung auf dem Radweg mit Roller fahrenden 18jährigen Lohner. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Rollerfahrer leicht verletzt wurde.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 12.10.18, gg. 14.50 Uhr, sollte in Langförden ein 21jähriger Rollerfahrer kontrolliert werden, welcher ohne Helm und selbst gebasteltem Kennzeichen unterwegs war. Der Rollerfahrer entzog sich zunächst durch Flucht über Rad- und Fußwege der Kontrolle. Kurze Zeit später konnte er dann aber an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgestellt werden. Der 21jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin war der Roller tatsächlich nicht versichert. Den 21jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Pressestelle Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de