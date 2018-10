Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Friesoythe - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 24. Oktober 2018, wurde in Friesoythe in der Zeit von 12.30 Uhr bis 12.50 Uhr ein Audi A6 auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants an der Huntestraße bei einem Parkrempler beschädigt. Der Fahrer des silber-grauen Audi mit Karlsruher Kennzeichen stellte bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug einen frischen Unfallschaden fest, der auf etwa 4.000 Euro geschätzt wird. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Maren Otten Telefon: (04471) 1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de