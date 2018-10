Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Molbergen - Einbruch in Bürogebäude

In der Nacht vom 24. Oktober 2018, 20.00 Uhr, auf den 25. Oktober 2018, 07.10 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude an der Cloppenburger Straße ein. Es wurden diverse Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde Bargeld entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475/1565) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall auf der Bundesstraße

Am 25. Oktober 2018 befuhren eine 85-jährige Cloppenburgerin und eine 19-jährige Lastruperin gegen 07.55 Uhr die Bundesstraße 72 aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Schneiderkrug. Die 19-Jährige musste hierbei verkehrsbedingt bremsen, was die 85-Jährige zu spät erkannte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Pkw. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Maren Otten Telefon: (04471) 1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de