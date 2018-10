Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Barßel - Unbekannter versucht Opferstöcke aufzubrechen

Am 28. Oktober 2018 versuchte eine bislang unbekannte Person drei Opferstöcke einer Kirche an der Langen Straße aufzubrechen. Die Tat war nicht erfolgreich. Es entstand Sachschaden an allen drei Behältnissen und unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Hendrik Ebmeyer, PK Pressestelle Telefon: 04471/1860-103 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de