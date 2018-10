Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Vechta - Autoreifen gestohlen

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 27. Oktober 2018, 23.00 Uhr bis 28. Oktober 2018, 15.00 Uhr an einem Autohaus an der Karl-Frierich-Benz-Straße von zwei Transportern jeweils die beiden Hinterreifen. Es entstand Schaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Transporter gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 26. Oktober 2018, 22.00 Uhr bis 27. Oktober 2018, 08.20 Uhr einen Mercedes Sprinter vom Gelände eines Autohauses an der Langweger Straße. Der Wert des Fahrzeuges beträgt 21400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne - Fahrradfahrerin bei Unfall mit Pkw leicht verletzt

Am 29. Oktober 2018 wurde um 07.35 Uhr eine 20-jährige Radfahrerin aus Lohne bei einem Unfall mit einem Pkw leicht verletzt. Eine 58-jährige Autofahrerin aus Lohne wollte in die Christoph-Bernhard-Straße einbiegen. Hierbei übersah sie die Radfahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

