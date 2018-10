Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Essen - Kennzeichen von Pkw gestohlen

Am 29. Oktober 2018 entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 05.00 bis 10.00 Uhr die beiden Kennzeichen eines an der Wilhelmstraße abgestellten VW Passat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

Essen - Pkw beschädigt

Am 28. Oktober 2018 beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 10.30 bis 17.30 Uhr einen in der August-Meyer-Straße geparkten VW Polo am linken Außenspiegel. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

