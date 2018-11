Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Altenoythe - Hochdruckreiniger gestohlen

In der Zeit von Donnerstag, 25. Oktober 2018, bis Mittwoch, 07. November 2018, wurde in Altenoythe aus einer Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens ein hochwertiger Hochdruckreiniger im Wert von ca. 3.000,- Euro entwendet. Der Hochdruckreiniger ist aus Edelstahl und ist mit einem 75 m langen Schlauch ausgestattet. Hinweise bitte an die Polizei in Friesoythe, Tel.: 04491 9360.

Friesoythe - Unfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Donnerstag, 08. November 2018, wollte ein 18-jähriger Radfahrer gegen 07.50 Uhr in Friesoythe die Sedelsberger Straße in Höhe der Einmündung der Straße "Am alten Hafen" überqueren. Dabei wurde er von einem Pkw Citroen, der von einem 19-jähirgen Barßeler gefahren wurde, erfasst, der ebenfalls die Sedelsberger in Richtung Friesoythe befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt, der Unfallschaden wird auf ca. 250,- Euro geschätzt.

Friesoythe - Unfall mit lebensgefährlich verletzter Person, Pkw in Brand geraten

Am Donnerstag, 08. November 2018, befuhr ein 32-jähriger Saterländer gegen 22.35 Uhr in Friesoythe mit einem Ford Kuga die Neuscharreler Allee in Richtung Lorup. Hierbei übersah er einen Lkw mit Anhänger, der auf dem rechten Fahrstreifen gehalten hatte, um nach einer Hausnummer Ausschau zu halten. Er fuhr auf den Anhänger auf, wodurch der Pkw über die Fahrbahn geschleudert wurde und in Brand geriet. Der Pkw-Fahrer wurde von dem 34-jährigen Lkw-Fahrer aus Twistringen aus dem brennenden Pkw geborgen. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in das Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer wurde nach der Bergung mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallschaden wird auf ca. 25.000,- Euro geschätzt.

