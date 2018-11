Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für dne Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Vechta - Diebstahl an Stromkasten

In der Zeit von Donnerstag, 01. November 2018 bis Donnerstag, 08. November 2018 Uhr brachen unbekannte Täter in Vechta, Bomhofer Weg, einen Stromkastenverteilerkasten auf und entwendeten den Türbeschlag. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 08. November 2018, 05.50 Uhr befuhr ein 27-jähriger aus Lohne mit einem Pkw die Lerchentaler Straße in Lohne, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtets ergab 0,87 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Es wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 08. November 2018, gegen 17.10 Uhr, befuhr ein unbekannter PKW Fahrer mit seinem PKW die Straße Hof Kröger aus Richtung Geschwister-Scholl-Straße kommend und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen einige Findlinge und ein Beet im Vorgarten. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Dinklage, 04443/4666 in Verbindung zu setzen.

Dinklage - Display eines E-Bikes gestohlen

Am 08. November 2018 entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr das Display eines E-Bikes, das am Kösters Gang abgestellt stand. Der Schaden beträgt 120 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

