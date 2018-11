Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Friesoythe - Pedelecfahrer schwer verletzt; NACHTRAG Pedelecfahrer verstorben

Am 16. Oktober 2018 wurde bereits mitgeteilt, dass es am Montag, 15. Oktober 2018, gegen 15.20 Uhr, in Friesoythe zu einem schweren Verkehrsunfall kam. Ein 83-jähriger Pedelecfahrer befuhr den Geh-und Radweg am Alten Hafen und kreuzte hier die Fahrbahn, um auf den Geh-und Radweg der Sedelsberger Straße zu gelangen. Hierbei stieß er mit einem Pkw Renault zusammen, der von einer 58-järigen Friesoytherin gefahren wurde. Der Pedelecfahrer aus Friesoythe erlitt damals schwere Verletzungen. Er verstarb am 12. November 2018 in einem Krankenhaus.

Friesoythe - Hausnummer entwendet In der Nacht zu Dienstag, 13. November 2018, wurde in Friesoythe die Hausnummer eines Wohnhauses an der Straße Großer Kamp West entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 40 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Friesoythe - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Dienstag, 13. November 2018, befuhr eine 46-jährige Friesoytherin gegen 11.15 Uhr in Friesoythe mit ihrem VW Polo die Edammer Straße in Richtung Friesoythe. In Höhe des Starenwegs beabsichtigte eine vor ihr fahrende 41-jährige Skoda-Fahrerin aus Edewecht nach links in diesen abzubiegen. Die Polo-Fahrerin verwechselte bei dem Abbremsversuch Brems- und Gaspedal und fuhr ungebremst auf den Skoda auf. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Der Unfallschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

