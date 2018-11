Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Damme - E-Bike entwendet

Am 14. November entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 11.00 Uhr bis 18.15 Uhr ein verschlossenes E-Bike, dass an der Lindenstraße abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Holdorf - Scheinwerfer entwendet

In der Zeit von Donnerstag, 15. November 2018, 21.00 Uhr, bis Freitag, 16. November 2018, 02.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die Hauptscheinwerfer eines Sattelzuges, der an der Dopheide geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/1536) entgegen.

Lohne - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 15. November 2018 befuhr eine 44-jährige Holdorferin gegen 14.30 Uhr mit ihrem Pkw, VW Lupo, den Hasenweg in Richtung Vossbergstraße und übersah hierbei den 22-jährigen Lohner, der sich mit seinem Motorrad in einem Überholvorgang befand. Der Motorradfahrer leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte er und rutschte gegen den Pkw der 44-Jährigen. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Maren Otten Telefon: (04471) 1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de