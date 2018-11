Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Molbergen - Motorroller entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstag, 17. November 2018, 23.00 Uhr, bis Sonntag, 18. November 2018, 14.00 Uhr, einen Motorroller, der in einer unverschlossenen Garage an der Straße Dweracker abgestellt war. An dem Motorroller war das Versicherungskennzeichen 820WJD angebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475/1565) entgegen.

