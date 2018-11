Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Saterland - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Samstag, 17. November 2018, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 18. November 2018, 11.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das Kennzeichenpaar CLP-GD 176 eines Pkw Ford, der an der Straße Zum Esch geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 60 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498/2111) entgegen.

Barßeler - Außenlampen beschädigt

In der Zeit von Samstag, 17. November 2018, 15.00 Uhr, bis Sonntag, 18. November 2018, 09.45 Uhr, brachen unbekannte Täter mehrere Außenlampen eines Fischereivereins an der Deichstraße ab und beschädigten außerdem eine dort aufgestellte Sitzbank. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499/9430) entgegen.

Barßel - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit von Freitag, 16. November 2018, 17.00 Uhr, bis Montag, 19. November 2018, 05.28 Uhr, kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rangieren mit seinem Lkw gegen einen an der Straße Achterm Waterkamp geparkten Auflieger. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499/9430) entgegen.

