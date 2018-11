Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Lohne - Werkzeuge entwendet

Am 19. November 2018 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 04.15 Uhr bis 10.30 Uhr aus dem Vorraum zu einer Garage an der Schürmannstraße diverses Werkzeug im Wert von etwa 900 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Dinklage - Versuchter Einbruch in Werkstatt

In der Zeit von Samstag, 17. November 2018, 12.00 Uhr, bis Montag, 19. November 2018, 07.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Sanderstraße einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Zu einem Eindringen in das Objekt kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Vechta - Mehrere Pkw zerkratzt

In der Zeit vom 17. November 2018, 13.00 Uhr, bis zum 19. November 2018, 12.00 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter insgesamt sieben Pkw, die auf einem Betriebsgelände an der Münsterstraße geparkt waren. Es wurden sechs Volvo und ein Audi beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am 13. November 2018, gegen 11.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Sütholter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren/Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Volvo. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446/1637) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 19. November 2018 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 11.55 Uhr bis 12.15 Uhr einen ordnungsgemäß an der Münsterstraße geparkten Pkw Nissan. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

