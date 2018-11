Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Holdorf - Einbruch in Rohbau

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Donnerstag, 29. November 2018, zwischen 17.00 Uhr und 08.15 Uhr, aus einer Lagerhalle an der Straße Holdorfer Esch und einem angrenzenden verschlossenen Lagerraum eine große Menge an Kabeln sowie Netzwerkleitungen. Die Tür zum Lagerraum wurde gewaltsam geöffnet. Weiterhin wurden diverse Maschinen und Bauwerkzeuge entwendet. Der Schaden wird auf über 6000 Euro geschätzt. Eine genaue Schadensaufstellung liegt zurzeit noch nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass der/die Täter dieses mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Diebstahl von Weihnachtsdekoration

Am Mittwoch, 28. November 2018, entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 19.30 Uhr, bis 21.00 Uhr Weihnachtsdekoration in Form eines Kranzes mit Kugeln im Wert von etwa 110 Euro. Der Kranz war an einer Hauseingangstür am Sonnenblumenweg angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Ölstaubsaugers

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 24. November 2018, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 28. November 2018, 11.00 Uhr, von einem Firmengelände an der Lindenstraße einen Ölstaubsauger und eine Handkehrmaschine. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 29. November 2018 befuhr ein 21-jähriger Goldenstedter gegen 23.50 Uhr mit seinem Pkw die Oyther Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 30. November 2018 wurde ein 23-jähriger Vechtaer gegen 03.42 Uhr an der Lohner Straße Ecke Münsterstraße von einer Polizeistreife kontrolliert, da er das Rotlicht der dortigen Ampelanlage missachtet hatte. Im Rahmen der Kontrolle wurde dann festgestellt, dass der 23-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 28. November 2018 befuhr eine 12-jährige Lohnerin gegen 07.35 Uhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Dinklager Straße in Richtung Vechtaer Straße. Als ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Bahnhofstraße querte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Kind. Das Kind wurde nicht verletzt. Allerdings wurde das Fahrrad beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 29. November 2018 kam es in der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.15 Uhr, auf dem Dominikanerweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Seitenstreifen geparkten VW Golf einer 44-jährigen Dinklagerin. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 29. November 2018 befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr die Vogtstraße in Richtung Brinkstraße. Dabei beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Ford Mondeo eins 66-jährigen Lohners. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Damme - Fahrradfahrer leicht verletzt

Am 29. November 2018 überquerte ein 70-jähjriger Dammer gegen 15.25 Uhr mit seinem VW Golf verbotswidrig den Kreuzungsbereich Rottinghauser Straße/Südring und übersah dabei einen 17-jährigen Fahrradfahrer aus Damme. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3250 Euro.

