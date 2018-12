Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg - 09.12.2018

Cloppenburg/Vechta -

Löningen - gefährliche Körperverletzung In der Nacht von Freitag auf Samstag gerieten drei Personen vor einer Diskothek in Löningen in Streit darüber, wer zuerst eine Pizza an dem dortigen Essensstand bestellen darf. Infolgedessen schlugen die zwei bislang unbekannten Personen auf das 17-jährige Opfer aus Lastrup ein, welches sich leichte Verletzungen zuzog.

Löningen - Diebstahl unter erschwerenden Umständen Am Freitagabend stellte der Geschädigte sein Firmenfahrzeug in Löningen an der Lodberger Straße ab. Am Samstag, in der Zeit von 01:45 Uhr und 09:00 Uhr, kniff ein unbekannter Täter die Vorhängeschlösser der Werkzeugkiste auf, welche sich auf der Ladefläche des Transporters befand. Aus dieser entwendete der Täter eine Motorflex im Wert von 300 Euro.

Cloppenburg - Einbruch in Lagerhalle Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Freitag, 07.12.2018, 16:00 Uhr bis Samstag, 08.12.2018, 08:50 Uhr in eine Lagerhalle in der Ziegelhofstraße in Cloppenburg, Ortsteil Sternbusch ein und entwendeten Werkzeug im Wert von ca. 500 Euro.

Cloppenburg - versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl Am Samstag kam es gegen 21:50 Uhr in Cloppenburg, Freesienstraße, zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Die 44-jährige Geschädigte befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Küche ihres Hauses und nahm ein klirrendes Geräusch wahr. Sie bemerkte daraufhin eine dunkel gekleidete, männliche Person im Garten, welche sich an ihrer Terrassentür zu schaffen machte. Der Mann flüchtete in unerkannte Richtung, als er die Geschädigte im Haus wahrnahm. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Täters. Zeugen, die verdächtige Umstände wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei Cloppenburg unter 04471-18600.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr Ein 48-jähriger Rumäne mit Wohnsitz in Cloppenburg befuhr am Samstag gegen 20:50 Uhr mit seinem Pkw Seat die Fritz-Reuter-Straße in Cloppenburg, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der Fahrzeugführer wurde aufgrund seiner auffälligen Fahrweise durch einen Verkehrsteilnehmer gemeldet. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Ferner wurde festgestellt, dass der italienische EU-Führerschein, den der Mann den Beamten aushändigte, abgelaufen war. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - 0,5 Promille Verstoß Beamte kontrollierten am Samstag gegen 22:42 Uhr einen 5er BMW in Cloppenburg auf dem Herzog-Erich-Ring. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 32-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein gerichtsverwertbarer Alkotest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Gegen den Cloppenburger wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwartet ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Am Samstagnachmittag kam es um 14:14 Uhr auf der Bundesstraße 72 in Höhe der Anschlussstelle Bethen zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge sich ein Beteiligter unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein 30-jähriger Cloppenburger befuhr mit seinem Pkw VW Golf die linke der zwei Fahrspuren der B72 in Richtung Lingen. In Höhe der AS Bethen scherte ein Pkw Opel Meriva nach links aus, um einen Lkw zu überholen. Dabei übersah der Fahrzeugführer offenbar den Pkw des Cloppenburgers, sodass dieser seinen Golf stark abbremsen und ausweichen musste. Durch das Ausweichmanöver kollidierte er mit der Leitplanke. Der unbekannte Fahrzeugführer des Opel entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Löningen - Verkehrsunfall mit 4 Leichtverletzen Eine 20-Jährige aus Löningen befuhr mit ihrem Pkw Dacia am Samstag gegen 23:55 Uhr die Bahnhofsallee in Löningen in Richtung Vinner Weg. Sie beabsichtigte den Vinner Weg geradeaus in den Ulmenweg zu überqueren. Hierbei übersah sie die von links kommenden vorfahrtberechtigte 21-jährige Löningerin mit ihrem Pkw Audi und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall verletzten sich die beiden Fahrzeugführerinnen und die beiden weiblichen Insassen (20 und 21 Jahre) des Dacia.

