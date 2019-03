Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg - Sonntag 10.03.2019

Cloppenburg/Vechta -

Emstek/Schneiderkrug - Trunkenheit im Verkehr Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin meldete am Samstag, 09.03.2019, um 19:35 Uhr, der Kooperativen Großleitstelle in Oldenburg einen in Schlangenlinien fahrenden Pkw, VW Passat, mit ausländischem Kennzeichen auf der Hansastraße in Schneiderkrug. Eine entsandte Funkstreifenwagenbesatzung konnte den beschrieben Pkw feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellen die Beamten fest, dass der 41-jährige Fahrzeugführer aus Großenkneten erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Garrel - Trunkenheit im Verkehr Auch in Garrel teilte ein Verkehrsteilnehmer der Leitstelle in Oldenburg am Samstag gegen 23:30 Uhr einen auffällig fahrenden silbernen BMW auf der Böseler Straße mit. Der Fahrzeugführer würde seinen Wagen in Schlangenlinien bewegen. Die eingesetzten Beamten stellten bei der darauffolgenden Kontrolle bei dem 32-jährigen Böseler ebenfalls eine Alkoholbeeinflussung fest. Weiterhin konnte der Mann keine Fahrerlaubnis vorweisen. Aufgrund des Atemalkoholwertes von 1,36 Promille wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Erwähnenswert ist zudem noch, dass der Fahrzeugführer in der Seitentür des Pkw griffbereit einen Teleskopschlagstock mit sich führte. Der Erwerb eines solchen Gegenstandes bedarf zwar keiner Erlaubnis, jedoch stellt das Führen in der Öffentlichkeit eine Ordnungswidrigkeit dar, sodass ein entsprechendes Verfahren eingeleitet wurde.

Cloppenburg - Körperverletzung In der Diskothek Bel-Air gerieten zwei junge Männer im Alter von 19 und 30 Jahren offenbar in Streit, sodass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Infolgedessen stieß der 19-jährige aus Vechta dem Opfer aus Dinklage mit dem Kopf auf die Nase. Auf eine ärztliche Behandlung verzichtete der 30-jährige Mann.

