Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 18. März 2019 befuhr ein 26-jähriger Böseler gegen 00.09 Uhr mit seinem Opel die Efeustraße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - E-Bike-Fahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Am 17. März 2019 befuhr ein 79-jähriger Molberger gegen 15.02 Uhr mit seinem Pedelec den Ambührener Weg und wollte an der dortigen Kreuzung die Resthauser Straße überqueren. Hierbei übersah der 79-Jährige einen von links kommenden 57-jährigen Molberger, der mit einem Opel Corsa unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der E-Bike-Fahrer zunächst schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Er verstarb jedoch später im Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Dwergte - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 17. März 2019 befuhr ein 57-jähriger Böseler gegen 22.00 Uhr mit seinem VW Passat den Augustendorfer Weg aus Richtung Dwergte kommend in Richtung Augustendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei verletzte sich der Böseler leicht. Er wurde vorsorglich durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Maren Otten Telefon: (04471) 1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de