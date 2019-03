Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Am 18. März 2019 befuhr ein 20-jähriger Cloppenburger gegen 14.47 Uhr mit einem Pkw die Molberger Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem wurde im Rahmen der Verkehrskontrolle festgestellt, dass der 20-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am 18. März 2019 befuhr ein 37-jähriger Cloppenburger gegen 13.03 Uhr mit seinem BMW die Südstraße aus Richtung Löninger Straße in Richtung Prozessionsweg. Ein 42-jähriger Friesoyther befuhr zeitgleicht mit seinem Peugeot den Prozessionsweg aus Richtung Vahrener Straße kommend in Richtung Bergstraße. An der Kreuzung Prozessionsweg/Südstraße fuhr der 37-Jährige in die Kreuzung ein, um in Richtung Südstraße die Fahrt fortzusetzen. Hier kam es zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten. Dabei wurden der 42-jährige sowie dessen 26-jährige Beifahrerin aus Friesoythe leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Lindern - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 18. März 2019 kam es in der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Werlter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer stieß beim Rangieren gegen einen ordnungsgemäß geparkten Transporter. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957/311) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 18. März 2019 kam es in der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.30 Uhr auf der Löninger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr hier gegen den geparkten Peugeot einer 23-jährigen Cloppenburgerin. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 18. März 2019 befuhr ein 30-jähriger Löninger gegen 22.50 Uhr mit seinem BMW die Lodberger Straße (Kreisstraße 324) in Richtung Löningen. Hier kam ihm ein Lkw entgegen, der von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer mit einem Pkw überholt wurde. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der 30-Jährige derart stark bremsen und nach rechts ausweichen, dass er etwas von der Fahrbahn abkam und einen Baum streifte. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472/8429) entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Maren Otten Telefon: (04471) 1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de