Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Essen (Oldb.) - Pflanzen von Friedhof entwendet

Zwischen Montag, 18. März 2019, 18.00 Uhr, und Dienstag, 19. März 2019, 08.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter insgesamt fünf Eibenpflanzen und zwei Alpenrosen vom Friedhof Am Schneewall. Der Schaden beläuft sich auf 55 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

Cloppenburg - Betrunken mit Rad gefahren

Am Dienstag, 19. März 2019, wurde um 12.58 Uhr auf der Sevelter Straße ein 39-jähriger Radfahrer aus Cloppenburg kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,03 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cappeln - Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 20. März 2019, wurde um 02.00 Uhr auf der Bakumer Straße ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Cappeln kontrolliert. Der Mann war durch seine auffällige Fahrweise in den Fokus der Beamten geraten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Zusätzlich ergab ein Drogenvortest den Verdacht, dass der Mann auch Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Die Fahrerlaubnis des Mannes wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Dienstag, 19. März 2019 kam es um 17.32 Uhr auf dem Industriezubringer zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg befuhr den Industriezubringer in Richtung Cloppenburg und beabsichtigte nach links auf die B72 aufzufahren. Hierbei übersah er eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Höltinghausen, die ihm entgegenkam. Durch den Zusammenstoß wurden beide Personen leicht verletzt. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

Molbergen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Dienstag, 19. März 2019, kam es um 18.55 Uhr auf der Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. An der Kreuzung Ahornstraße und Cloppenburger Straße beabsichtigte ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Esterwegen nach rechts auf die Cloppenburger Straße abzubiegen. Hierbei übersah er eine 69-jährige E-Bike-Fahrerin aus Molbergen, die den Radweg der Cloppenburger Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Hendrik Ebmeyer, PK Pressestelle Telefon: 04471/1860-103 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de