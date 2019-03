Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Ellerbrock - Fahrlässige Brandstiftung

Am Dienstag, 19. März 2019, kam es um 21.15 Uhr in Ellerbrock zu einer fahrlässigen Brandstiftung an einem Buswartehäuschen an der Friesoyther Straße. Die Polizeibeamten wurden auf den Brand aufmerksam und begannen mit eigenen Mitteln das Feuer zu löschen. Hierbei wurden sie von Anwohnern unterstützt. Ein Ausbreiten der Flammen konnte so verhindert werden. Die alarmierten Feuerwehren Friesoythe und Markhausen konnten schließlich den Brand vollständig löschen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnte ein 15-jähriger Friesoyther ermittelt werden, der angab den Brand versehentlich verursacht zu haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

