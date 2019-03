Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 18. März 2019, kam es zwischen 16.00 und 20.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Rangieren einen graue Mercedes E-Klasse, die auf der Ermker Straße in Richtung Kreisel geparkt war. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-1565) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 20. März 2019, wurde um 23.35 Uhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg auf dem Herzog-Erich-Ring kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Mittwoch, 20. März 2019, kam es um 14.20 Uhr auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg wollte von der Lindenallee aus nach rechts auf die Emsteker Straße abbiegen. Hierbei übersah er eine 24-jährige Radfahrerin aus Cloppenburg, die von rechts kam. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

