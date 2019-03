Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis CLoppenburg

Cloppenburg/Vechta - Friesoythe - Pkw zerkratzt

Zwischen Sonntag, 17. März 2019, 18.00 Uhr, und Dienstag, 19. März 2019, 15.30 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Lack eines Opel Insignia, der auf einem Parkplatz in der Straße Zur Fleischmehlfabrik stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 20. März 2019, kam es zwischen 07.00 und 17.00 Uhr, auf einem Parkplatz in der Straße Am Alten Hafen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Pkw Jaguar, der dort geparkt war. Der Wagen wurde im hinteren rechten Bereich beschädigte. Der Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Hendrik Ebmeyer, PK Pressestelle Telefon: 04471/1860-103 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de