Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Cloppenburg/Vechta - Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 20. März 2019, wurde um 22.28 Uhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Steinfeld auf der Straße Im Krimpel kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 20. März 2019, kam es zwischen 11.05 und 12.10 Uhr, auf einem Parkplatz an der Oyther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Mercedes CLA und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Mittwoch, 20. März 2019, kam es um 07.40 Uhr am Tannenweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta wollte von der Dorgelohstraße nach links auf den Tannenweg abbiegen. Hierbei übersah er einen 14-jährigen Radfahrer aus Vechta, der den dortigen Radweg befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt.

