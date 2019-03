Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Damme - Einbruch in Pkw

In der Zeit von Samstag, 23. März 2019, 23.00 Uhr, bis Sonntag, 24. März 2019, 10.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Renault Clio ein, der am Wellerdings Hof geparkt war. Aus dem Fahrzeuge wurden u. a. diverse Personaldokumente entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Vechta - Brand einer Reklametafel

Am 24. März 2019 geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Reklametafel in Brand, die an der Außenfassade einer Kfz-Werkstatt angebracht war. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand löschen. Angaben zur Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

