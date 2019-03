Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 27. März 2019 kam es in der Zeit von 08.00 Uhr bis 11.30 Uhr auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schule am Museumsdorf, Museumstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den dort geparkten BMW eines 22-jährigen Löningers. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Emstek/Schneiderkrug - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Am 27. März 2019 befuhr ein 23-jähriger ausländischer Mitbürger gegen 15.12 Uhr mit seinem Citroen Jumper die Emsteker Straße, obwohl er auf Grund einer Entziehung nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem bestand der Verdacht, dass der 23-Jährige unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

