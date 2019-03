Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Essen/Bevern - Raub/Zeugenaufruf

Am 28. Februar 2019 kam es gegen 09.00 Uhr in Bevern, Kempers Kamp zu einem Raub zum Nachteil einer 27-Jährigen. Eine bislang unbekannte Täterin soll an der Haustür der 27-Jährigen geklingelt haben, worauf diese die Tür öffnete. Noch in der Tür stehend, soll die Unbekannte die Bevernerin geschlagen haben. Anschließend soll sie eine Geldbörse und Bargeld entwendet haben und fußläufig in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die Unbekannt soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und eine schlanke bzw. normale Figur haben. Außerdem soll sie dunkle schulterlange Haare gehabt haben. Bekleidet soll sie mit einer knallroten Steppjacke und einer dunkelblauen Jeanshose gewesen sein. Insgesamt soll sie ein westeuropäisches Erscheinungsbild haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434/3955) entgegen.

Essen - Palettendiebstahl

Am 28. März 2019 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 03.40 Uhr bis 04.00 Uhr etwa 56 H1-Paletten, die auf einem umzäunten Firmengelände an der Waldstraße standen. Die Unbekannten nutzen möglicherweise einen Hubwagen oder ähnliches, um die Paletten über die Umzäunung zu heben. Außerdem wird davon ausgegangen, dass die Paletten mit einem Kraftfahrzeug abtransportiert wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Wer in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen auf der Waldstraße oder in der näheren Umgebung gesehen hat, möge sich mit der Polizei in Essen (Tel. 05434/3955) oder in Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) in Verbindung setzen.

