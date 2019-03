Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemeldungen für ...

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Bakum - Diebstahl aus Traktor

In der Zeit vom 23. März 2019, 08.00 Uhr, bis Mittwoch, 27. März 2019, 07.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem Traktor, der in einer Halle an der Westerbakumer Straße stand, einen Arbeitscomputer. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446/1637) entgegen.

Vechta - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 27. März 2019, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 28. März 2019, 07.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem Bohrgerät etwa 550 Liter Hydrauliköl und etwa 120 Liter Dieselkraftstoff. Aus einem Lkw wurden weitere 80 Liter Diesel entwendet. Die Tat ereignete sich auf dem Gelände des Wasserwerks, An der Westerheide. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Einbruch in Gaststätte

Am 28. März 2019 brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Straße Markt ein und entwendeten neben einer hochwertigen Kaffeemaschine, mehrere I-Pad Minis und einen Tresor mit Bargeld. Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Erkenntnissen im fünfstelligen Eurobereich bewegen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Maren Otten Telefon: (04471) 1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de