Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta -Südkreis-

Cloppenburg/Vechta - Am Samstag, 24.03.2018, um 13.35 Uhr, befuhr ein 36 Jahre alter rumänischer Staatsangehöriger mit seinem Pkw VW Golf Kombi die Lindenstraße (K357) in 49699 Lindern, OT Großenging. Aufgrund von Alkoholbeeinflussung und nicht angepasster Geschwindigkeit ausgangs einer langgezogenen Linkskurve kam der Pkw in Fahrtrichtung Lindern gesehen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte in Folge des Gegenlenkens zurück und prallte auf der gegenüberliegenden, linken Straßenseite gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht des Baumanpralles wurde der Pkw stark beschädigt (Totalschaden). Der alleinbeteiligte Fahrzeugführer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem zerstörten Wrack befreit werden. Er erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Ferner besteht der Verdacht, dass der Unfallfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Neben dem Rettungshubschrauber waren auch ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungswagen sowie die Freiwillige Feuerwehr Lindern am Unfallort.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Pressestelle Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de