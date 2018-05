Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta für die Stadt und den südlichen Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitag, 18.05.2018, in der Zeit von 16.30 - 17:00 Uhr, wurde ein Pkw, Renault Clio, durch Zerkratzen aller Fahrzeugtüren und der Motorhaube beschädigt. Der Pkw stand in diesem Zeitraum auf dem Parkstreifen bei einer Schule an der Vahrener Straße in Cloppenburg. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 zu melden.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Geräteraum

Am Samstag, 19.05.2018, vermutlich in der Zeit von 02:30 bis 03:00 Uhr, kam es in Cloppenburg, in der Straße Rosengärten zu einer Sachbeschädigung. Ein Fenster zu einem Geräteraum wurde durch unbekannte Täter eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Sonntag, 20.05.2018, gegen 05:05 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg ein Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Cloppenburgerin befuhr mit einem Pkw, VW Touran, den Neuendamm. Nach eigenen Angaben wich sie einem Reh aus und kam von der Fahrbahn ab. Sie prallte mit dem Pkw gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin und ihr 29-jähriger Beifahrer aus Cloppenburg wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw wurde stark beschädigt. Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Samstag, 19.05.2018, gegen 10:55 Uhr, ereignete sich in Essen (Oldenburg) ein Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Essener befuhr mit seinem Pkw, VW Passat, die Straße "Auf der Hardt". Er beabsichtigte, nach rechts auf die Löninger Straße abzubiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 62-jährigen Pedelec Fahrer aus Essen, der den Radweg entlang der Löninger Straße befuhr. Am Pedelec entstand Sachschaden. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Essen (Oldenburg) - Fahren trotz bestehendem Fahrverbot

Am Samstag, 19.05.2018, gegen 17:15 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung in Essen, Ortsteil Uptloh, einen Pkw. Dieser wurde von einem 33-jährigen Essener geführt, obwohl gegen ihn ein Fahrverbot besteht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

