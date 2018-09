Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizei Cloppenburg für den Zeitraum 01./02.09.2018

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 31.08.2018, 17:00 Uhr, bis Samstag, 01.09.2018, 10:00, kam es in Cloppenburg zur einer Sachbeschädigung an Pkw. Ein VW Golf war in Emstekerfeld, Heiligelinde, abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte eine Seitenscheibe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 1860 - 0, zu melden.

Garrel - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Freitag, 31.08.2018, 21:45 Uhr, bis Samstag, 01.09.2018, 09:00, kam es in Garrel zu einer Sachbeschädigung an Pkw. Ein Pkw Opel Zafira war in Garrel, in der Straße "An der Berme", abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack am Pkw. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 1860 - 0, oder der Polizei in Garrel, Telefonnummer 04474 / 310, zu melden.

Emstek - Körperverletzung

Am Samstag, 01.09.2018, gegen 20:00 Uhr, ereignete sich in Emstek, Ortsteil Halen, Broklandstraße, eine gefährliche Körperverletzung. Ein 32 - jähriger Halener wurde von mehreren unbekannten Personen auf dem Parkplatz einer Gaststätte geschlagen. Dadurch wurde dieser leichtverletzt. Durch die Gegenwehr des Opfers dürften sich die Täter ebenfalls verletzt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 1860 - 0, oder der Polizei Emstek, Telefonnummer 04473 / 2306, zu melden.

Friesoythe - Brand

Am Samstag, 01.09.2018, gegen 21:30 Uhr, kam es in Friesoythe, OT Kampe, Zur Fleischmehlfabrik, zu einem Brand in einer Betriebshalle. Mehrere Ortsfeuerwehren aus dem gesamten Stadtgebiet Friesoythe sowie aus Cloppenburg wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Am Gebäude bzw. am Inventar entstand ein durch die Polizei geschätzter Schaden von mindestens 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntag, 02.09.2018, kurz nach Mitternacht, wurde ein 26 - jähriger Mann aus Herzlake mit seinem Pkw in Cloppenburg, Industriezubringer, durch eine Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 %o. Gegen den Mann wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lastrup - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Samstag, 01.09.2018, gegen 12.10 Uhr, ereignete sich in Lastrup ein Verkehrsunfall. Ein 23 - jähriger Löninger befuhr mit seinem Pkw Opel die Straße Eichenkamp. Als er die Bunner Straße überqueren wollte, übersah er eine 54-jährige Löningerin, die mit ihrem Pkw Renault die Bunner Straße in Richtung Lastrup befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den Pkw wird durch die Polizei auf 10.000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Am Samstag, 01.09.2018, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg ein Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Quakenbrückerin befuhr mit ihrem Kia die Lindenallee in Cloppenburg. An der Einmündung zur Emsteker Straße übersah sie beim Abbiegen einen 78 - jährigen Radfahrer, der mit seinem Pedelec den Radweg der Emsteker Straße in Richtung Emstek befuhr. Der Radfahrer verletzte sich durch den Unfall leicht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstag, 01.09.2018, gegen 16.10 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Loruper mit seinem Pkw Daimler die Molberger Straße aus Molbergen kommend in Richtung Cloppenburg. In Höhe der Einmündung Ambührener Weg musste er aufgrund eines vor ihm abbiegenden Fahrzeuges die Geschwindigkeit verringern. Eine nachfolgende 23-jährige Molbergerin fuhr - vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers - mit ihrem Pkw Ford auf den Daimler auf. Der Daimler Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 01.09.2018, in der Zeit von 07:00 bis 15.35 Uhr, war ein Pkw BMW in Cloppenburg, auf einem Parkplatz an der Bürgermeister-Heukamp-Straße in Cloppenburg, abgestellt worden. In diesem Zeitraum wurde der Pkw vermutlich beim Ein-/Ausparken durch einen anderen Fahrzeugführer beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 1860 - 0, zu melden.

Emstek - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Samstag, 01.09.2018, gegen 17:10, befuhr ein 52-jähriger Cloppenburger mit seinem Pkw VW Polo die Alte Bundesstraße aus Cloppenburg kommend in Richtung Emstek. In einer Linkskurve kommt er aus bislang nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Schadenshöhe am Pkw ist derzeit nicht bekannt.

Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntag, 02.09.2018, gegen 5:30 Uhr, wurde ein 25-jähriger Emsteker kontrolliert, der mit seinem Pkw VW den Brookweg in Cloppenburg befuhr. Bei einer Polizeikontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 %o. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

