Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariat Friesoythe für den 16.02.2018 und 17.02.2018

Cloppenburg/Vechta - Saterland Trunkenheit im Verkehr

Am 17.02.2018, gegen 03:40 Uhr, führte ein 27jähriger Saterländer in Ramsloh einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er auf Grund einer Alkoholbeeinflussung nicht mehr geeignet war, ein Fahrzeug sicher zu führen. Der 27jährige Fahrzeugführer war durch eine Funkstreife in der Barmer Straße angehalten und kontrolliert worden. Bei der Durchführung der Verkehrskontrolle war bei dem 27jährigen eine Alkoholbeeinflussung festgestellt worden. Ein von dem 27jährigen Fahrzeugführer freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,69 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den alkoholisierten Fahrzeugführer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

