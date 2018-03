Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariat Friesoythe für den 03.03.2018 und 04.03.2018

Cloppenburg/Vechta - Friesoythe

Versuchter Einbruch in Firma

Im Zeitraum vom 02.03.2018, 18:00 Uhr bis 03.03.2018, 08:00 Uhr überkletterten bislang unbekannte Täter die Umzäunung einer an der Straße Grüner Hof befindlichen Firma und machten sich dann an der Tür zur Werkstatt zu schaffen. Da die Tür dem Einbruchsversuch standhielt, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten daraufhin. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Barßel - Harkebrügge

Verkehrsunfall

Am 03.03.2018, gegen 14:14 Uhr, kam es in Harkebrügge auf der Müggenbergstraße zu einem Auffahrunfall. Ein 44jähriger Fahrzeugführer aus Barßel befuhr mit seinem Pkw die Müggenbergstraße von Barßel kommend in Richtung Harkebrügge. Hinter ihm fuhr ein Pkw eines 34jährigen aus dem Saterland. Als der 44jährige die Geschwindigkeit verringerte, um nach links abbiegen zu können, schätzte der 34jährige diese Verkehrssituation falsch ein und fuhr deshalb auf den Pkw des 44jährigen auf. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 4500 Euro.

Friesoythe - Altenoythe

Kennzeichendiebstahl

Im Zeitraum vom 28.02.2018, 19:30 Uhr, bis 03.03.2018, 19:30 Uhr, wurde durch unbekannte Täter im Bockmühlenweg von einem roten Pkw BMW das hintere Kennzeichen entwendet. Das Kennzeichen lautet: CLP - VV 7. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

