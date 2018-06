Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariat Vechta

Cloppenburg/Vechta - Goldenstedt-Lutten - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 01.06.2018, 16.30 Uhr, kam es auf der Visbeker Straße im Goldenstedter Ortsteil Lutten zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw befuhr die Visbeker Straße in Richtung Lutten und kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er mehrere Verkehrsschilder. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen schwarzen BMW gehandelt haben. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (Tel.: 04441 943 0) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfall mit anschließender wechselseitiger Körperverletzung

Am Freitag, 01.06.2018, 20.40 Uhr, kam es in Lohne auf dem Parkplatz an der Keetstraße zu einem Verkehrsunfall, als ein 44-jähriger Lohner seinen Pkw Ford C-Max ausparken wollten und hierbei leicht den Pkw VW Golf, dessen Halter ein 32-jähriger Lohner ist, touchierte. Beide Parteien gerieten in Streit, der schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Hieran beteiligt waren schließlich der 44-jährige Lohner, seine 45-jährige Ehefrau sowie auf der anderen Seite ein 33-jähriger Lohner sowie eine 30-jährige Lohnerin. Alle 4 Personen erlitten lediglich leichte Verletzungen. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die aufnehmenden Polizeibeamten eine Alkoholbeeinflussung beim 44-jährigen festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, ein Strafverfahren gegen alle Beteiligten eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 01.06.2018, 15.30 - 16.00 Uhr, kam es in Damme auf dem Parkplatz an der Straße Im Hofe zu einem Verkehrsunfall. Hier beschädigte vermutlich der Führer eines weißen Mercedes GLA einen dort ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Damme (Tel.: 05491 950 0) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Körperverletzung

Am Samstag, 02.06.2018, 19.50 Uhr, kam es während einer Musikveranstaltung in einem Saalbetrieb im Lohner Ortsteil Kroge zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Ein 29-jähriger Steinfelder wurde hierbei offensichtlich grundlos von zwei Personen, 34-jähriger aus Lingen und 26-jähriger aus Nordhorn, geschlagen. Der Steinfelder erlitt hierbei leichte Verletzungen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Samstag, 02.06.2018, 01.05 Uhr, schlugen zwei bislang unbekannte Personen in Vechta an der Kolpingstraße die Scheibe eines Außenschaukastens ein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel.: 04441 943 0) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag, 03.06.18, 01.50 Uhr, fiel einer zivilen Streifenwagenbesatzung in Lohne in der Lindenstraße ein Leichtkraftrad ohne Kennzeichen auf. Auf Haltezeichen sowie eingeschaltetes Blaulicht und Martinshorn reagierte der Fahrzeugführer nicht. Der Führer des Leichtkraftrades fuhr mit einer Geschwindigkeit von etwa 100 km/h durch die Stadt Lohne. Hierbei missachtete er unter anderem auch das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage. Nach rund 15-minütiger Verfolgungsfahrt konnte dann das Leichtkraftrad schließlich auf der Dinklager Landstraße angehalten und kontrolliert werden. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 16-jährigen aus dem Vechtaer Stadtteil Langförden. Der junge Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war das Leichtkraftrad nicht versichert. Im Zuge der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der 16-jährige bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten ist. Gegen ihn wurde erneut ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Bedrohung mit Messer

Am Sonntag, 03.06.2018, 02.36 Uhr, kam es in Vechta, Große Straße, vor einer Gaststätte zu einer Bedrohungshandlung. Ein 28-jähriger Türsteher eines Gastronomiebetriebes verweigerte einem 23-jährigen Vechtaer wegen bestehendem Hausverbots den Zutritt. Dieser wollte sich hiermit nicht abfinden und bedrohte daraufhin den 28-jähriger mit einem Messer. Glücklicherweise kam es zu keiner weiteren Auseinandersetzung. Den 23-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Bedrohung.

Vechta - Mofadiebstahl

In der Nacht von Freitag, 01.06.2018 auf Samstag, 02.06.2018, wurde in Vechta, Vechtaer Marsch, ein ordnungsgemäß verschlossen abgestelltes Mofa des Herstellers Baotian entwendet. Dieses war vor einem Mehrparteienhaus abgestellt gewesen.

Dinklage - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, 02.06.2018, 11.20 Uhr, wurde auf der Goethestraße in Dinklage der Pkw BMW eines 50-jährigen Dinklagers angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Versicherungsschutz für den Pkw bereits seit Februar 2017 erloschen ist. Die Kennzeichen wurden sichergestellt, die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Dinklage - Einbruch in das Freibad

In der Nacht von Samstag, 02.06.2018, auf Sonntag, 03.06.2018, kam es im Freibad Dinklage zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände. Dort brachen sie ein Fenster sowie eine Tür der Geschäftsräume auf. Hier wurde ein Tresor entwendet. Vermutlich entfernten die Täter anschließend ein Zaunelement und transportierten den Tresor ab. Bei dem Einbruch entstanden erhebliche Sachschäden. Zur gesamten Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441 943 0) in Verbindung zu setzen.

