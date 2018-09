Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Samstag, 22.09.18

Cloppenburg/Vechta - Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für den 22. September 2018

Friesoythe-Altenoythe - Diebstahl von Hundewelpen

Am 20.09.18 wurden in den frühen Abendstunden 2 Jackrussel-Welpen von einem Hofgrundstück entwendet. Am nächsten Tag wurden diese beiden Tiere durch einen 24-jährigen Altenoyther über ein Internetportal zum Verkauf angeboten. Die Hundewelpen konnten durch die Polizei beim Beschuldigten sichergestellt werden und an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden. Gegen den 24-jährigen Altenoyther wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag um ca. 14.50 h wurde ein Kleinkraftrad an der Ellebrocker Straße in Friesoythe durch Beamte des PK Friesoythe kontrolliert. Der 23-jährige Fahrer aus Friesoythe konnte im Rahmen der Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Ferner war das Kleinkraftrad nicht ordnungsgemäß versichert. Gegen den 23-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Barßel - Trunkenheit im Straßenvekehr

Am Freitagmittag gegen 12.50 h wurde bei einem 70-jährigen Barßeler im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Barßel Atemalkoholgeruch festgestellt. Es wurde ein Atemalkoholwert von 0,94 Promille gemessen. Gegen den 70-jährigen Barßeler wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Er muss mit einer Geldstraße und einem Fahrverbot rechnen.

Friesoythe - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 22.09.18 um 01.30 h, kam es in Friesoythe-Ellerbrock zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Friesoyther befuhr erheblich unter Alkoholeinfluss stehend (AAK: 2,20 %o) die Friesoyther Straße in Richtung Markhausen. In Höhe der fest installierten Blitzeranlage verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen PKW und stieß gegen die dortige Leitplanke. Beim 21-jährigen wurde eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Die Fahrerlaubnis wurde noch vor Ort sichergestellt. Der Beschuldigte hat mit einer mehrmonatigen Fahrerlaubnissperre sowie einer empfindlichen Geldstrafe zu rechnen.

