Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung für ...

Pressemitteilung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Damme - Trunkenheit im Verkehr

Am 28. Januar 2018 befuhr eine 49-Jährige aus Bohmte gegen 08.14 Uhr mit ihrem Pkw den Westring, obwohl sie unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und der Führerschein wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf - Unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend geflüchtet

In der Zeit von Samstag, 27. Januar 2018, 22 Uhr bis Sonntag, 28. Januar 2018, 06 Uhr, beschädigte ein 30-jähriger Dinklager mit einem Pkw BMW auf dem Gelände einer Rastanlage, Zum Hansa-Center, einen Blumenkübel. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der Pkw blieb beschädigt am Unfallort zurück. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Noch am Vormittag des 28. Januar, meldete sich der Verursacher bei der Polizei. Er räumte ein, während des Vorfalls unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, eine Weiterfahrt untersagt sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Dirk Wichmann Telefon: 044711860103 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de