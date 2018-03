Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung für ...

Pressemitteilung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Lohne - Einbruchsdiebstahl aus einem Pkw

In der Zeit von Dienstag, 06. März 2018, 23.15 Uhr bis Mittwoch, 07. März 2018, 07.30 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines Pkw BMW ein und entwendete das Multifunktionslenkrad sowie das fest installierte Navigationsgerät. Der Pkw stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Landwehrstraße. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Lohne - Einbruchsdiebstahl aus einem Pkw

In der Zeit von Dienstag, 06. März 2018, 22.30 Uhr bis Mittwoch, 07. März 2018, 07.00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines Pkw BMW ein und entwendete das Multifunktionslenkrad sowie das fest installierte Navigationsgerät. Der Pkw stand zur Tatzeit auf einem Grundstück an der Josefstraße. Am Pkw entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Dirk Wichmann Telefon: 044711860103 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de