Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung für ...

Cloppenburg/Vechta - Bakum - Verkehrsunfall und Einfluss von Alkohol

Am 16.03.2018, gg. 20:00 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Bakumer die Vestruper Straße in Richtung Bakum. Auf der Straße kam er nach links von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und bleib auf dem angrenzenden Feld auf dem Dach liegen. Durch den Unfall wurde er leicht verletzt und ins Krankenhaus Vechta gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Lohne - Einbruch in Supermarkt

In der Nacht zu Freitag, 16. März 2018, brachen unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Dinklager Straße ein. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

