Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung für ...

Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Damme - Einbruchdiebstahl in Straßenverkehrsamt

In der Nacht zum 23. März 2018 hebelten bislang unbekannte Täter in Damme, Südring, mittels unbekanntem Werkzeug ein geschlossenes Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Hier wurde ein Tresor aufgebrochen. Es konnte Bargeld in unbekannter Höhe entwendet werden. Zur Schadenshöhe kann derzeit nichts gesagt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Holdorf - Einbruchsdiebstahl aus zwei Pkw

In der Zeit von Donnerstag, 22. März 2018, 20.30 Uhr bis Freitag 23. März 2018, 07.30 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Pkw BMW, welcher auf einem Parkplatz an der Dammer Straße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurde das Navigationssystem entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. An einem weiteren Pkw BMW (gleiche Örtlichkeit) wurde ebenfalls die Seitenscheibe zerstört. Hier gelangte man jedoch nicht ins Fahrzeuginnere. Hier entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leicht Verletzten

Am Donnerstag, 22. März 2018, um 19.10 Uhr, befuhr eine 22-Jährige aus Drentwede mit ihrem Pkw Skoda die Lehmder Straße in Richtung Damme. Als sie einem Reh ausweichen wollte geriet sie mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam in einem angrenzenden Graben zum Stehen. Hierbei wurde die 22-Jährige leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Dirk Wichmann Telefon: 044711860103 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de