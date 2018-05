Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung für ...

Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Löningen - Brand nach Unkrautentfernung

Am Sonntag, den 06. Mai 2018, gegen 20.24 Uhr, wurde durch eine 54-jährige Löningerin das Unkraut der Hofauffahrt mittels einem Bunsenbrenner vernichtet. Dabei geriet eine angrenzende, trockene Hecke in Brand. Es entstand Sachschaden in geringer Höhe.

Molbergen - Verkehrsunfall zwischen Inline-Skater und Radfahrerin

Eine 14-jährige Molbergerin befuhr am Sonntag, den 06.Mai 2018 gegen 13.49 Uhr, den Fußweg an der Dwergter Straße. Nach Umfahrung der dortigen Barriere stieß die 14-Jährige mit einer 62-jährigen Cloppenburgerin zusammen, die dort mit ihrem Fahrrad vorrangig unterwegs war. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Es entstand kein Sachschaden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 06. Mai 2018, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 15.30 Uhr, parkte ein 40-jährige Diepholzer seinen Pkw VW Passat in schwarz auf dem Parkplatz an der Westallee. Beim Ausparken geriet ein unbekannter Pkw-Fahrer gegen die Heckstoßstange des schwarzen Passats. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel.: 044471-18600) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Am Sonntag, den 06. Mai 2018, gegen 15.55 Uhr, befuhr ein 34-jährige Garreler mit seinem Kleinkraftrad die Böseler Straße. Während eines Abbiegevorgangs nach links wurde der 34-Jährige von einem 19-jährigen Garreler überholt. Dieser war in gleicher Fahrtrichtung mit seinem Pkw unterwegs. Der 19-Jährige übersah den Abbiegevorgang des 34-Jährigen, es kam zum Zusammenstoß. Der 34-Jährige wird dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 150 Euro.

