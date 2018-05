Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung für ...

Pressemitteilung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Lohne - Diebstahl eines Kennzeichens

Am 04. Mai 2018, zwischen 12.00 Uhr und 21.00 Uhr, entwendeten Unbekannte das hintere Kennzeichen VEC-BF 800. Es war an einem Pkw Daimler-Benz angebracht, der in Lohne, Am Grevingsberg geparkt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Dinklage - Fahrt ohne Versicherungsschutz gestoppt

Ein 21-jährige Dinklager befuhr am 06. Mai 2018, gegen 16.25 Uhr, mit seinem Roller die Holdorfer Straße in Dinklage. Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle stellte die Beamten fest, dass für den Roller kein Versicherungsschutz besteht. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Aufgrund der Straftat wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Holdorf - Verdacht auf Wäschetrocknerbrand

Am frühen Sonntagmorgen, den 06. Mai 2018, 04.10 Uhr, rückte die Freiwillige Feuerwehr Holdorf zur Steinfelder Straße aus. Es bestand zunächst der Verdacht eines Wäschetrocknerbrandes. Dies bestätigte sich zum Glück vor Ort nicht. Vielmehr wurde durch das Belüftungsrohr eine Rauchentwicklung von außen ins Wohnhaus transportiert. Als Brandherd konnten verkohlte Zeitungen festgestellt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 600 Euro.

Vechta - Festnahme nach einer Verkehrskontrolle

Am Sonntag, den 06. Mai 2018, gegen 22.30 Uhr, wurde in der Gemeinde Visbek ein Transporter und dessen Insassen, zwei 28- und 25-Jährige, im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Während der Kontrolle wurde eine hohe dreistellige Anzahl an Kunststoffmehrwegboxen auf der Ladefläche des Transporters festgestellt. Die sofortigen Ermittlungen ergaben, dass die Kisten vom Grundstück eines Supermarktes in Vechta gestohlen wurden. Weiter ergab die Überprüfung der Fahrzeuginsassen, dass gegen den 28- Jährigen und 25-Jährigen Haftbefehle vorliegen. Somit wurde das Diebesgut sichergestellt und die Fahrzeuginsassen verhaftet.

Neuenkirchen-Vörden - Zeugenaufruf nach Bedrohung

Am Donnerstag, den 03.Mai 2018, gegen 12.20 Uhr, wurde eine 39-jährige Neuenkirchen-Vördenerin mit ihrem Pkw zum Anhalten aufgefordert. Dazu nutzten zwei unbekannte Täter ihren mitgeführten schwarzen Pkw, vermutlich Kombi. Sie stoppte ihr Fahrzeug auf der Straße Wahlde in Fahrtrichtung Neuenkirchen - auf Höhe des dortigen Aussichtsturms. Die zwei unbekannten Täter stiegen daraufhin aus ihrem schwarzen Pkw aus, einer öffnete die Fahrertür und zog der 39-Jährigen in die Haare. Der zweite öffnete die Tür hinter der Fahrerin und schaute kurz in den Pkw. Der 39-jährigen Neuenkirchen-Vördenerin gelang es dann die Fahrertür zu schließen und zu flüchten. Die Person an der Fahrertür beschreibt die 39-Jährige als männlich, im Alter zwischen 20 und 30 Jahre, schlank, dunkelhaarig, südländisches Erscheinungsbild, etwa 165 - 175 cm Körpergröße und trug schwarze Kleidung. Die zweite Person wird als etwas kleiner, ebenfalls schlank und schwarz gekleidet beschrieben. Beide unterhielten sich in einer unbekannten Sprache. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

