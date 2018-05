Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung für ...

Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Bürgersprechstunde bei der Polizei in Cloppenburg

Am 14. Mai 2018, und dann immer an jedem zweiten und vierten Montag eines Monats in der Zeit von 16 Uhr bis 18.30 Uhr kann der Kontaktbeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Johannes Kalvelage, in einer Bürgersprechstunde bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in der Bahnhofstraße 62 in 49661 Cloppenburg angetroffen werden. Auch außerhalb dieser Zeiten können mit ihm persönliche Beratungs-/Gesprächstermine vereinbart werden. Herr Kalvelage ist zwecks einer Terminabsprache unter der Telefonnummer 04471/1860400 zu erreichen.

