Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung für ...

Cloppenburg/Vechta - Löningen - Sachbeschädigung am Dach einer Schule / Zeugenaufruf

In der Zeit von Montag, 30. April 2018, 18 Uhr bis Montag, 14. Mai 2018, 10 Uhr, kletterten bislang unbekannte Täter auf das Dach eines Gymnasiums an der Ringstraße. Hier wurden mehrere Trapezbleche und eine Fensterscheibe beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Am Dienstag, 15. Mai 2018, um 16.12 Uhr, übersah ein 60-jähriger Cloppenburger, als er mit seinem Pkw Skoda den Heerdamm in Richtung Warnstedt befuhr, einen 18-jährigen Fahrradfahrer aus der Gemeinde Cappeln. Der Pkw-Fahrer fuhr auf den vor ihm fahrenden Radfahrer auf. Dieser stürzte und verletzte sich schwer, woraufhin er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

