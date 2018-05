Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung für ...

Pressemitteilung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta - Ramsloh - Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Am Dienstag, 15. Mai 2018, beabsichtigte ein 16-jähriger Saterländer gegen 18.40 Uhr mit seinem Fahrrad die Marktstraße in Ramsloh zu überqueren und übersah dabei einen Pkw VW, welcher von einer 74-jährigen Saterländerin gefahren wurde. Der Pkw befuhr die Marktstraße in Richtung Kreisverkehr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Unfallschaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt.

