Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung für ...

Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Bühren - versuchter Einbruchsdiebstahl aus einem Pfarrheim

In der Zeit von Mittwoch, 16. Mai 2018, 17 Uhr bis Donnerstag, 17. Mai 2018, 08.50 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter die Seiteneingangstür des Pfarrheimes an dem Heller Weg auf und verschafften sich Zugang zum Objekt. Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Am Donnerstag, 17. Mai 2018, um 07.20 Uhr, befuhren eine 20-jährige Garrelerin mit ihrem Pkw Renault sowie eine 58-jährige Wardenburgerin mit ihrem Pkw Ford die Kellerhöher Straße in Richtung Cloppenburg. Als beide nach rechts, auf die B213 abbiegen wollten, fuhr die 58-jährige mit ihrem Pkw Ford auf den vor ihr fahrenden Pkw Renault auf. Hierbei wurde die 20-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Am Donnerstag, 17. Mai 2018, um 13 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Cloppenburger mit seinem Pkw KIA die Emsteker Straße in Richtung Stadtmitte. Als er nach rechts auf einem Parkstreifen abbiegen wollte übersah er einen in gleicher Richtung fahrenden, 31-jährigen Cloppenburger Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Beteiligten. Hierbei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 17. Mai 2018, in der Zeit von 14.15 Uhr bis 18.45 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter beim Ein-/Ausparken einen auf einem Parkplatz an der Wilke-Steding-Straße geparkten VW Passat. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Am Donnerstag, 17. Mai 2018, um 20.45 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Löninger mit seinem Pkw VW Passat die Elberger Straße in Richtung Löningen. Aus Unachtsamkeit geriet er mit seinem Pkw in den Gegenverkehr, wo er mit einem Pkw VW Polo eines 48-jährigen Löningers kollidierte. Hierbei wurde der 48-Jährige leicht verletzt. Es entstand leichter Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

