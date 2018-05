Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung für ...

Pressemitteilung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Friesoythe - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 17. Mai 2018, ereignete sich in Friesoythe in der Zeit von 20.45 Uhr bis 21 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes an der Barßeler Straße, eine Verkehrsunfallflucht nach einem Parkrempler. Bei der Rückkehr zu ihrem schwarzen VW Fox stellte eine 19-jährige Friesoytherin einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite ihres PKW fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens, der auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Friesoyther Polizei unter der Telefonnummer 04491/93160 entgegen.

