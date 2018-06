Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung für ...

Pressemitteilung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Vechta - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Samstag, 02. Juni 2018, 13 Uhr bis Montag, 04. Juni 2018, 08.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Putzmaschine das amtliche, grüne Kennzeichen VEC-A 329. Die Maschine befand sich auf einem Grundstück an der Hauptstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 06. Juni 2018, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw, vermutlich beim Ein-Ausparken einen Pkw VW Golf, welcher auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Sütholter Straße abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446-1637) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Am Donnerstag, 07. Juni 2018, um 08.10 Uhr, befuhren ein 26-jähriger Garreler mit seinem Pkw VW Golf und ein 69-jähriger Hamburger mit seinem VW Transporter die Essener Straße in Richtung Essen. Als der Garreler nach links in die Straße Harmer Holz abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem überholenden VW Transporter. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der 26-jährige Garreler leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Lohne - Arbeitsunfall

Am Donnerstag, 07. Juni 2018, um 08.55 Uhr, kam es in einer Betriebshalle eines steinverarbeitenden Betriebes an der Straße Industriering, zu einem Arbeitsunfall. Ein 62-jähriger Lohner wurde von einem Kran herabfallenden Steinplatten getroffen und lebensgefährlich verletzt. Mit einem Hubschrauber wurde der 62-Jährige in eine Spezialklinik geflogen.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Dirk Wichmann Telefon: 044711860103 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de