Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung für ...

Pressemitteilung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta - Vechta - Verkehrsunfallflucht / Z e u g e n a u f r u f

Am Freitag, 08. Juni 2018, von 10.45 Uhr bis 11.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Münsterstraße in Vechta, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen silberfarbenen Pkw der Marke "Ford C-Max", welcher auf dem dortigen Parkplatz stand. Der Schaden befindet sich am hinteren, linken Radkasten. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Dirk Wichmann Telefon: 044711860103 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de