Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung für ...

Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Vechta - Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Am Dienstag, 12. Juni 2018, um 10.10 Uhr, beabsichtigte ein 67-Jähriger aus Brockum von der Straße An der Chr.-Bernhard-Bastei nach links auf die Franz-Vorwerk-Straße abzubiegen. Hierbei übersah er eine querende, 19-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta. Durch den Zusammenstoß wurde die 19-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein leichter Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta Dirk Wichmann Telefon: 044711860103 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de