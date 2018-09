Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung für ...

Pressemitteilung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta - Cloppenburg - Kennzeichendiebstähle

In der Zeit von Dienstag, 11. September 2018, 09 Uhr bis Mittwoch, 12. September 2018, 16 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter die hinteren Kennzeichen STD-KM 565 von einem Pkw Audi, sowie von einem Pkw Ford Focus das Kennzeichen OL-LK 436. Beide Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz an der Stapelfelder Kirchstraße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall eines Traktors mit Maissilage

Am Dienstag, 12. September 2018, um 14.50 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Garreler mit einem Traktor und Anhänger (mit Maissilage beladen) die Straße Hinterm Esch in Richtung Nikolausdorfer Straße. Ausgangs einer Linkskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Gespann gegen ein Brückengeländer. Der Anhänger kippte hierbei um. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 25000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 05. September 2018, in der Zeit von 09.20 Uhr bis 11.10 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Citroen C4, welcher auf dem Bgm.-Heukamp-Parkplatz abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

