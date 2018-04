Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta / Pressemitteilung zu ...

Pressemitteilung zu den Verkehrskontrollen im Grenzbereich der Landkreise, Leer, Ammerland und Cloppenburg am 18.04.2018

Cloppenburg/Vechta - Am Mittwoch, den 18.04.2018, von 11.00 bis 19.00 Uhr, haben Polizeibeamte der Polizeiinspektionen Cloppenburg/Vechta, Oldenburg-Stadt/Ammerland, Emden/Leer sowie Mitarbeiter der Landkreise Cloppenburg und Ammerland stationäre und mobile Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Kontrollen fanden vor allem im Grenzbereich der Landkreise Ammerland, Leer und Cloppenburg statt. Insgesamt wurden im Kontrollzeitraum 420 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, darunter 4 Geschwindigkeitsverstöße im Bereich eines Fahrverbotes (Geschwindigkeitsübertretung innerhalb geschlossener Ortschaft mindestens 31 km/h, Geschwindigkeitsübertretung außerhalb geschlossener Ortschaft mindestens 41 km/h). Negativer Spitzenreiter war hier ein Motorradfahrer, der die B72 im Saterland in Richtung Aurich mit gemessenen 187 km/h befuhr. Erlaubt sind hier 100 km/h. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 600.- Euro, 2 Punkte sowie ein Fahrverbot für drei Monate. Eine Fahrradfahrerin benutzte ihr Mobilfunktelefon widerrechtlich während der Fahrt. Sie erwartet ein Verwarngeld in Höhe von 55.-Euro. Die Beamten mussten weiterhin 1 "Gurtmuffel" feststellen.

OTS: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/70090 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_70090.rss2

Rückfragen bitte an:

PK Friesoythe Pressestelle Telefon: 04491/93160